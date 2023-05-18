Гвардиола в качестве тренера чаще «Реала» побеждал только «Арсенал» и «Бёрнли»

В среду, 17 мая, «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы обыграл «Реал» со счётом 4:0 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Таким образом, испанский специалист победил мадридскую команду в качестве тренера в 13-й раз.

Также по 13 раз Гвардиола обыгрывал такие английские команды, как «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси». Чаще испанец побеждал только «Бёрнли» (15 побед) и «Арсенал» (20 побед).

Общая статистика 52-летнего специалиста в матчах с «Реалом» – 13 побед, пять ничьих и пять поражений.

Напомним, «Манчестер Сити» сохраняет шансы на завоевание требла в текущем сезоне. Команда примет участие в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов, в которых их соперниками будут «Манчестер Юнайтед» и «Интер» соответственно.

В чемпионате подопечные Гвардиолы занимают первое место, набрав 85 очков после 35 игр. «Горожанам» достаточно набрать три очка в последних трёх турах, чтобы гарантированно обеспечить себе чемпионский титул.