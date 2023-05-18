Юрген Клопп дисквалифицирован на два матча АПЛ и оштрафован

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил дисквалификацию на два матча английской Премьер-лиги и был оштрафован за высказывание в адрес арбитра Пола Тирни.
Напомним, в конце апреля «Ливерпуль» сыграл с «Тоттенхэмом» в матче 34-го тура АПЛ (4:3), добыв победу благодаря голу Диогу Жоты на последних минутах. Юрген Клопп бурно отпраздновал это событие, за что был удостоен жёлтой карточки.
После игры немецкий специалист нелицеприятно высказался в адрес главного арбитра матча Пола Тирни, в результате чего FA (футбольная ассоциация Англии) начала внутреннее расследование.
Сегодня стало известно, что за свои высказывания Клопп получит дисквалификацию на два матча АПЛ (один — условно) и будет оштрафован на € 86 тыс. (£ 75 тыс.). Таким образом, последний домашний матч сезона — с «Астон Виллой» 20 мая — Юрген пропустит.
Условная дисквалификация вступит в силу, если Клопп до конца следующего сезона вновь нарушит внутренние правила и его действия будут рассматриваться FA.
- 18 мая 2023
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