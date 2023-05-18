Голкипер «Аякса» Стекеленбург завершит карьеру в конце сезона

Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург завершит карьеру по окончании сезона, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Стекеленбург является воспитанником «Аякса». Он выступал за команду на протяжении девяти лет (с 2002 по 2011 год). В 2020-м он снова присоединился к амстердамскому клубу, в котором провёл ещё три сезона.

Сообщается, что 40-летний вратарь сможет попрощаться с болельщиками на домашнем стадионе в воскресенье, 21 мая, в матче чемпионата с «Утрехтом».

В составе аяксидов он пять раз выигрывал чемпионат Нидерландов, а также по четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.

На счету голкипера также 63 матча за сборную Нидерландов на протяжении 17 лет (с 2004 по 2021 год). Стекеленбург был первым номером национальной команды на ЧМ 2010 года в ЮАР. Тогда оранжевые сумели дойти до финала, в котором уступили испанцам со счётом 0:1.

В текущем сезоне 40-летний Стекеленбург появлялся на поле только в товарищеских матчах «Аякса».