Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Челси» одержал победу над «Вест Хэмом» в матче женской Суперлиги, Абдуллина вышла на поле

Женская команда «Челси» обыграла «Вест Хэм» со счётом 4:0, российская защитница синих Алсу Абдуллина появилась на поле на 81-й минуте матча.

В состоявшейся накануне игре счёт открыла защитница «Челси» Нив Чарльз уже на 13-й минуте, в самом начале второго тайма нападающая синих Пернилле Хардер преимущество своей команды удвоила.

Через 16 минут Софи Ингл забила третий мяч, а уже в компенсированное время матча Эрин Катберт установила окончательный счёт встречи, 4:0. Российская футболистка Алсу Абдуллина на поле вышла на 81-й минуте, место на поле ей уступила автор первого в матче гола Нив Чарльз.

Для «Челси» эта победа стала пятой кряду, синие занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 52 очка после 20 проведённых встреч. На второй строчке — «Манчестер Юнайтед» с 50 очками.

В следующем туре «Челси» может выиграть чемпионский титул, если обыграет «Арсенал» 21 мая, а ближайший соперник потеряет очки. Завершающий матч сезона — с «Редингом» — женская команда «Челси» проведёт 27 мая.