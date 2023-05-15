Агент Абдуллиной: Алсу может уйти в аренду из «Челси» по окончании этого сезона

Футбольный агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о победе россиянки в Кубке Англии и её будущем.
«Я поздравил Алсу с победой в Кубке Англии, это большое достижение. Она выигрывает вновь этот трофей, это здорово. Финальный матч на «Уэмбли» поставил рекорд по посещаемости внутренних соревнований, было более 70 тысяч зрителей. В такой атмосфере играть одно удовольствие. Это был шикарный вечер для Алсу. Для неё это не первый финал. В этом году она ещё сыграла в полуфинале Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Такие матчи накладывают определённый отпечаток. Атмосфера — супер, исторические стадионы, в таких условиях для футболистов выступать — это счастье.
Абдуллина ещё молодая футболистка, мотивации у неё очень много. Она получает не столько много игрового времени, сколько хотелось бы. Алсу хотела бы чаще появляться на поле. Поэтому мотивации у неё полным-полно. Абдуллина ежедневно работает на тренировках, старается. У неё точно нет никакого перенасыщения от побед.
Предлагал ли «Челси» Абдуллиной варианты с арендой? Эти вещи всегда будут обсуждаться, когда игрок недополучает игровое время. Сейчас я чего-то конкретного сказать не могу. Ей очень нравится быть частью топ-клуба Англии. Там есть все условия, чтобы играть в футбол. Единственное, хочется, чтобы Алсу чаще появлялась на поле. Посмотрим, как мы будем решать этот вопрос. Теоретически возможно, что Абдуллина уйдёт в аренду по окончании этого сезона. Но чего-то конкретного я вам точно не скажу. Мы будем смотреть, как сложится ситуация. Любые варианты возможны. Может быть, Алсу останется в «Челси», может, будет аренда.
Не стал бы ставить жёсткие рамки, что Абдуллиной хочется развиваться только в Европе. Ей нравится играть в топ-лиге и находиться в топ-клубе. «Челси» не только один из лучших футбольных клубов Англии, но и Европы, поэтому уровень тренировочного процесса находится на высоте. Это не может не привлекать Алсу. Не буду рассказывать, выходили ли на меня клубы России или Европы с предложениями по Абдуллиной», — приводит слова Разорёнова Metaratings.
- 15 мая 2023
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:23