Агент Абдуллиной: Алсу может уйти в аренду из «Челси» по окончании этого сезона

Футбольный агент Глеб Разорёнов, представляющий интересы российской защитницы «Челси» Алсу Абдуллиной, высказался о победе россиянки в Кубке Англии и её будущем.

«Я поздравил Алсу с победой в Кубке Англии, это большое достижение. Она выигрывает вновь этот трофей, это здорово. Финальный матч на «Уэмбли» поставил рекорд по посещаемости внутренних соревнований, было более 70 тысяч зрителей. В такой атмосфере играть одно удовольствие. Это был шикарный вечер для Алсу. Для неё это не первый финал. В этом году она ещё сыграла в полуфинале Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Такие матчи накладывают определённый отпечаток. Атмосфера — супер, исторические стадионы, в таких условиях для футболистов выступать — это счастье.

Абдуллина ещё молодая футболистка, мотивации у неё очень много. Она получает не столько много игрового времени, сколько хотелось бы. Алсу хотела бы чаще появляться на поле. Поэтому мотивации у неё полным-полно. Абдуллина ежедневно работает на тренировках, старается. У неё точно нет никакого перенасыщения от побед.

Предлагал ли «Челси» Абдуллиной варианты с арендой? Эти вещи всегда будут обсуждаться, когда игрок недополучает игровое время. Сейчас я чего-то конкретного сказать не могу. Ей очень нравится быть частью топ-клуба Англии. Там есть все условия, чтобы играть в футбол. Единственное, хочется, чтобы Алсу чаще появлялась на поле. Посмотрим, как мы будем решать этот вопрос. Теоретически возможно, что Абдуллина уйдёт в аренду по окончании этого сезона. Но чего-то конкретного я вам точно не скажу. Мы будем смотреть, как сложится ситуация. Любые варианты возможны. Может быть, Алсу останется в «Челси», может, будет аренда.

Не стал бы ставить жёсткие рамки, что Абдуллиной хочется развиваться только в Европе. Ей нравится играть в топ-лиге и находиться в топ-клубе. «Челси» не только один из лучших футбольных клубов Англии, но и Европы, поэтому уровень тренировочного процесса находится на высоте. Это не может не привлекать Алсу. Не буду рассказывать, выходили ли на меня клубы России или Европы с предложениями по Абдуллиной», — приводит слова Разорёнова Metaratings.