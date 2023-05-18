Джака близок к переходу в «Байер» за € 15 млн – Романо

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака близок к переходу в «Байер», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, никаких переговоров о новом соглашении между Джакой и представителями клуба не планируется. Гранит принял решение покинуть команду этим летом.

Сообщается, что леверкузенский «Байер» готов заплатить за полузащитника «канониров» € 15 млн. Эта сумма вполне устраивает руководство лондонцев. Ожидается, что немецкий клуб подпишет с футболистом контракт сроком на четыре года.

В текущем сезоне на счету Джаки 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и восемью результативными передачами. Швейцарских хавбек выступает за лондонцев на протяжении семи лет (с 2016 года).

Контракт Джаки с «Арсеналом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о готовности «канониров» расстаться со своим полузащитником.