Люк Уилкшир: Йоканович не смог построить команду с характером

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
«Честно говоря, отставка Йокановича стала для меня неожиданностью, я думал, что ему дадут доработать до конца сезона. Всё-таки оставалось буквально несколько матчей, но, видимо, руководство «Динамо» решило, что время пришло.
Очевидно, что после зимнего перерыва игра команды не выглядела хорошо, были какие-то проблемы. И удручали не только результаты, но и сам футбол, который показывал «Динамо». И сейчас наступает важнейший момент для перестройки перед следующим сезоном.
Йоканович не смог построить команду с характером? Думаю, да. В составе множество молодых талантливых ребят, которых он не смог связать вместе и сделать силой. Но хорошие футболисты всё ещё остаются в «Динамо», – приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».
Напомним, Йоканович был отправлен в отставку в воскресенье, 14 мая. После 27 туров московское «Динамо» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Бело-голубые также вылетели из Кубка России в апреле, проиграв «Акрону» в серии пенальти.
- 18 мая 2023
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