Гвардиола: от требла «Ман Сити» отделяет только три победы. Мы способны сделать это

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что после победы над мадридским «Реалом» (5:1 по сумме двух встреч) в полуфинале Лиги чемпионов его команда может задуматься о требле.
«Сейчас мы в таком положении, что игроки могут думать об этом, представлять это. Мы в трёх победах от требла — по одной в каждом турнире. Мы способны сделать это. Нам нужно выиграть ещё один матч в Премьер-лиге, затем мы играем с нашими соседями в Кубке Англии и с итальянской командой в финале Лиги чемпионов.
Нельзя даже передать, какое это удовольствие — оказаться в финале и сыграть там против «Интера». Мы насладимся этим событием», — приводит слова Гвардиолы издание The Telegraph.
В рамках английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», возглавляющему турнирную таблицу, предстоит сыграть с «Челси», «Брайтоном» и «Брентфордом». В финале Кубка Англии «горожане» встретятся с «Манчестер Юнайтед», а в финале Лиги чемпионов — с «Интером».
- 18 мая 2023
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