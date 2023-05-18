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«Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола дома в плей-офф ЛЧ в этом сезоне

«Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола дома в плей-офф ЛЧ в этом сезоне
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Английский «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов сезона – 2022/2023, ни разу не пропустив голов в домашних матчах на стадии плей-офф. В 1/8 финала английская команда на стадионе «Этихад» победила «РБ Лейпциг» 7:0, в четвертьфинале – «Баварию» 3:0, а в полуфинале мадридский «Реал» 4:0.

Всего в шести матчах плей-офф «Манчестер Сити» пропустил три гола – все гостевые поединки с упомянутыми соперниками закончились вничью 1:1. При этом за весь нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, включая групповой этап, «Манчестер Сити» пропустил всего пять мячей в 12 матчах.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с миланским «Интером» на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня. Начало в 22:00 по московскому времени. Для команд это будет первый официальный матч в истории.

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