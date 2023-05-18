Василенко: «Алания» приложит максимум усилий для выхода в РПЛ, стадион может быть достроен

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко высказался о шансах осетинского клуба выйти в Российскую Премьер-Лигу.
«Сейчас мы в отличном боевом настроении. Под конец сезона пошло много разговоров и вбросов насчёт стадиона. Мы посоветовали парням не читать такое. Я сказал: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом. Мы с вами не строители». Приложим максимум усилий, чтобы выйти в РПЛ. А там посмотрим, как будет. Сдаваться нельзя, надо верить.
Посещал ли стадион? Неоднократно. Стройка идёт 24/7, люди работают в две смены. Мы общались с руководством региона. Все переживают и заинтересованы в том, чтобы стадион успели достроить. Это не просто слова. Болельщики тоже с нами. «Алания» сейчас играет в Грозном — два часа езды от Владикавказа. И даже несмотря на это, на игры ездит много людей», — приводит слова Василенко Sport24.
«Алания» занимает третье место в таблице Первой лиги, набрав 55 очков после 31 матча. Команда отстаёт от второго места, дающего прямую путёвку в РПЛ, на семь очков за три тура до конца сезона.
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