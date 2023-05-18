Вячеслав Колосков: в дерби «Спартак» — ЦСКА решится судьба вице-чемпионства

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.
«Ожидаю матч двух команд с огромным желанием победить. В дерби по-другому не бывает. По последним матчам, ЦСКА выглядит гораздо увереннее, чем «Спартак». Но в одной конкретно взятой игре может случиться всё что угодно.
Матчи «Спартака» и ЦСКА — это украшение чемпионата. Жаль, что команды давно не противостояли друг другу в чемпионской гонке. Ну а в этом матче решится судьба вице-чемпионства РПЛ — тоже интрига», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Матч 28-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между ЦСКА и «Спартаком» завершилась боевой ничьей — 2:2.
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