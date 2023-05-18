Алдонин: у ЦСКА будет психологическое преимущество в дерби, «Спартак» немного лихорадит

Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев в дерби со «Спартаком» в игре 28-го тура чемпионата России.
«Номинально ЦСКА фаворит в дерби. Можно сколько угодно приводить в пример статистику, но это принципиальное противостояние. Вспоминаю, когда я играл за ЦСКА, мы проводили очень неплохой отрезок в чемпионате, а «Спартаком» тогда руководил Лаудруп. Красно-белые играли не очень здорово, а мы смотрелись хорошо, но в итоге проиграли им (0:1).
Психологическое состояние у ЦСКА сейчас очень хорошее. «Спартак» немного лихорадит, команда теряет очки там, где не планировала. К дерби это никакого отношения не имеет. «Спартак» будет играть на своём стадионе, при сумасшедшей поддержке. Из-за этого шансы равны. Некоторое психологическое преимущество будет у ЦСКА.
Победу никто никому не гарантирует в этом противостоянии. Очень сложный матч, серебряные медали на кону. Ничья — это результат в пользу «Ростова». Одной и другой команде необходима победа. Хотелось бы увидеть атакующий футбол хорошего качества», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
Матч 28-го тура РПЛ состоится в воскресенье, 21 мая. Начало игры — в 16:30 мск. Встреча первого круга между этими командами завершилась боевой ничьей — 2:2.
- 18 мая 2023
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