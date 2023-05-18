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Севилья — Ювентус. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Севилья» — «Ювентус»: финалист Лиги Европы определится в дополнительное время

«Севилья» — «Ювентус»: финалист Лиги Европы определится в дополнительное время
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречаются «Севилья» и «Ювентус». Команды играют на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
18 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Доп. время
2 : 1
ДВ
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Влахович – 65'   1:1 Сусо – 71'   2:1 Ламела – 95'

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 65-й минуте Душан Влахович вывел «Ювентус» вперёд, но на 71-й минуте Сусо сравнял счёт.

Напомним, первый матч команд завершился ничьей со счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023, который пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).

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