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Моуринью вышел в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы с тремя разными командами

Моуринью вышел в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы с тремя разными командами
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Главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью удалось выйти в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы с тремя разными командами.

В сезоне-2003/2004 португалец выводил в финал «Порту». Спустя 13 лет Жозе добрался до решающего матча с «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что в обоих случаях команды Моуринью в итоге выигрывали трофей.

В финальном матче Лиги Европы текущего сезона «Рома» сыграет с победителем пары «Севилья» – «Ювентус». Решающая игра состоится в среду, 31 мая, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».

Португальский специалист работает в «Роме» с 2021 года. Контракт Моуринью с римским клубом действует до конца июня 2024 года.

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