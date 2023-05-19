«Севилья» переиграла «Ювентус» в дополнительное время и вышла в финал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречались «Севилья» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени.
Основное время игры завершилось вничью — 1:1. На 65-й минуте Душан Влахович вывел «Ювентус» вперёд, но на 71-й минуте Сусо сравнял счёт. Победитель определился по итогам дополнительного времени. Испанский клуб вырвал победу благодаря голу Эрика Ламелы.
Напомним, первый матч команд завершился ничьей со счётом 1:1. В первом тайме Юссеф Эн-Несири вывел «Севилью» вперёд, но «Ювентус» ушёл от поражения на 90+7-й минуте встречи благодаря голу Федерико Гатти.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в финале Лиги Европы сезона-2022/2023, который пройдёт 31 мая в Будапеште (Венгрия).
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