«Фиорентина» одолела «Базель» и вышла в финал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встречались «Базель» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч закончился победой «Фиорентины» в дополнительное время.
В первом полуфинальном матче «Базель» на последних минутах вырвал победу (2:1) благодаря голу 22-летнего нападающего Зеки Амдуни.
В четверг, 18 мая, «Фиорентине» на выезде удалось сравнять счёт в противостоянии, добыв результат 2:1 к 90-й минуте ответного матча. Игра перетекла в дополнительное время, в котором сильнее были «фиалки»: победный мяч записал на свой счёт хавбек Антонин Барак на 120+9-й минуте.
В финальном матче турнира «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом». Решающая игра состоится в среду, 7 июня, на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия).
Отметим, что матч останавливали на 110-й минуте из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо.
- 19 мая 2023
-
01:37
-
01:20
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:04
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:51