«Фиорентина» одолела «Базель» и вышла в финал Лиги конференций

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встречались «Базель» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч закончился победой «Фиорентины» в дополнительное время.

В первом полуфинальном матче «Базель» на последних минутах вырвал победу (2:1) благодаря голу 22-летнего нападающего Зеки Амдуни.

В четверг, 18 мая, «Фиорентине» на выезде удалось сравнять счёт в противостоянии, добыв результат 2:1 к 90-й минуте ответного матча. Игра перетекла в дополнительное время, в котором сильнее были «фиалки»: победный мяч записал на свой счёт хавбек Антонин Барак на 120+9-й минуте.

В финальном матче турнира «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэмом». Решающая игра состоится в среду, 7 июня, на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге (Чехия).

Отметим, что матч останавливали на 110-й минуте из-за того, что болельщику на трибунах стало плохо.