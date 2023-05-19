В финале Лиги Европы — 2022/2023 «Рома» сыграет с «Севильей»

Определились финалисты текущего сезона Лиги Европы. В решающем матче турнира «Рома» сыграет с «Севильей».
Игра состоится в среду, 31 мая, в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».
Напомним, в четверг, 18 мая, «Рома» не без труда прошла «Байер» (1:0 по сумме двух матчей). После победы в первой игре с минимальным счётом римляне поставили задачу отстоять шаткое преимущество в ответной игре. Команде Моуринью это удалось – 0:0.
«Севилья», в свою очередь, оказалась сильнее туринского «Ювентуса» (3:2 по сумме двух матчей). Командам не удалось выявить сильнейшего за 180 минут противостояния. Ответный матч перетёк в дополнительное время, в котором испанская команда вырвала путёвку в финал благодаря голу Эрика Ламелы.
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