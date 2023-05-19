Болельщики «Шеффилд Уэнсдей» прорвались на поле после камбэка с 0:4 в плей-офф Лиги 1

Болельщики «Шеффилд Уэнсдей» прорвались на поле стадиона «Хиллсборо» после ответного матча плей-офф за выход в Чемпионшип в английской Лиге 1 с «Питерборо Юнайтед». В этой игре «совы» одержали дома победу со счётом 5:1 и по пенальти 5:3 после поражения в первой гостевой встрече 0:4 и вышли в финал.
Болельщики «Шеффилд Уэнсдей» на поле стадиона «Хиллсборо»
Фото: SkySports
В другом полуфинале плей-офф встречаются «Барнсли» и «Болтон Уондерерз». Первый матч закончился вничью 1:1, а ответный пройдёт в Барнсли 19 мая. Финал плей-офф Лиги 1 состоится 29 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Напрямую в Чемпионшип прошли «Плимут Аргайл» и «Ипсвич Таун».
«Шеффилд Уэнсдей» проводит второй год в Лиге 1 после вылета из Чемпионшипа по итогам сезона-2020/2021. В последний раз клуб играл в Премьер-лиге в сезоне-1999/2000.
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