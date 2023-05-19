Мендилибар впервые в карьере вывел команду в финал еврокубка

Тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар впервые в карьере вывел своих подопечных в финал еврокубка. Андалусийцы одержали победу дома над «Ювентусом» со счётом 2:1 в дополнительное время в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Первая игра закончилась вничью 1:1.

Мендилибар возглавил «Севилью» 21 марта этого года. С тех пор клуб прошёл в Лиге Европы последовательно «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Для тренера это были первые игры в еврокубках с июля 2005 года, когда он был наставником «Атлетика» из Бильбао, и его команда уступила по сумме двух матчей румынскому «ЧФР Клуж» во втором раунде Кубка Интертото.

Финал Лиги Европы 2023 года пройдёт 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. В нём «Севилья» встретится с итальянской «Ромой». Начало игры в 22:00 по московскому времени.