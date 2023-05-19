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Гендиректор «Манчестер Сити» не согласен с тем, что клуб побеждает из-за денег

Гендиректор «Манчестер Сити» не согласен с тем, что клуб побеждает из-за денег
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласен, что клуб выигрывает за счёт денежного превосходства.

«Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков.

«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» вкладывают больше, чем мы. Нечестно говорить, что мы побеждаем благодаря деньгам», — приводит слова Сориано Yahoo.

17 мая «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счётом 5:1. Таблицу АПЛ за три тура до конца сезона-2022/2023 возглавляет команда Хосепа Гвардиолы, в активе которой 85 очков в 35 матчах.

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