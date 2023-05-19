Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение от «Севильи» в полуфинале ЛЕ

Защитник итальянского «Ювентуса» Данило прокомментировал поражение в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» (1:2). По сумме двух матчей в финал турнира прошла «Севилья» (3:2).
«Это болезненное поражение, ведь мы хорошо подготовились к игре с трудным соперником в недружелюбной среде. Ребята хорошо постарались. Мы допустили пару небольших ошибок. Нести ответственность за это поражение должны мы, более опытные игроки, а не молодые ребята, которым нужны такие матчи для профессионального роста», — приводит слова Данило официальный сайт УЕФА.
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович на 65-й минуте открыл счёт. На 71-й минуте полузащитник «Севильи» Сусо перевёл игру в дополнительное время, а на 95-й минуте Эрик Ламела вывел испанскую команду в финал.
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