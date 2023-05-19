Дьяков: Спаллетти и Анчелотти в «Динамо» не поедут. Калешин — интересный вариант

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на главного тренера тольяттинского «Акрона» Евгения Калешина на посту наставника бело-голубых, отметив, что специалисты уровня Лучано Спаллетти («Наполи») и Карло Анчелотти («Реал» Мадрид) в Россию не поедут.

«Кого позвать «Динамо» на должность главного тренера? Не думаю, что к бело-голубым поедет Спаллетти или Анчелотти. Приглашать неизвестного иностранца нет смысла, это кот в мешке в очередной раз. Можно поискать тренера у себя на рынке, посмотреть на тех, кто у тебя под носом. Может, нужно найти кого-то молодого, перспективного, у кого нет колоссального опыта, но кто проповедует интересный атакующий футбол. К примеру, Калешин. В Первой лиге его коллективы всегда показывали интересный атакующий футбол. Мне было бы интересно посмотреть на Евгения в «Динамо». А какой смысл привозить в команду какого-то немца или серба? Где они вообще их находят? Непонятно», – приводит слова Дьякова Metaratings.

Напомним, ранее «Динамо» отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. По информации СМИ, новым наставником бело-голубых станет Марко Николич, работавший ранее в «Локомотиве».