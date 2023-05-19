Зиньковский: Федун любит «Спартак», болеет за нас и будет ходить на стадион

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об экс-владельце московского клуба Леониде Федуне. Напомним, летом 2022 года «Лукойл» выкупил у Федуна 100% акций «Спартака». Сейчас красно-белыми владеет именно нефтяная компания.

«Как прошла встреча с Федуном после его ухода? Собрались вместе с жёнами и девушками. Атмосфера была классная, познакомился со многими поближе.

Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Леонид Арнольдович любит «Спартак» и продолжит его любить», — приводит слова Антона Зиньковского Sport24.

Напомним, Федун владел «Спартаком» на протяжении 18 лет. Под его руководством клуб один раз стал чемпионом России.