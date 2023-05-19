В «Факеле» объяснили, почему на новом стадионе будет искусственный газон

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему на новом стадионе команды в Воронеже будет искусственное покрытие поля. Функционер отметил, что новая арена в будущем станет резервной для воронежцев после реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов».

«Мы уже неоднократно говорили, что этот стадион в будущем станет резервной ареной для «Факела» и для того, чтобы начать реконструкцию ЦСП на 20–25 тысяч, необходимо получить инфраструктуру для переезда, соответствующую категории РФС-1. Конечно, на основной арене по утверждённым планам и стратегии планируется поле с натуральным покрытием. Уже сейчас клубу, всей спортивной вертикали, не хватает полей для тренировок в профессиональном плане, и та загрузка, которая есть сейчас со всеми официальными соревнованиями под эгидой РФС и Минспорта, подразумевает наличие искусственного покрытия последнего поколения с геофиловым наполнителем с подогревом. Если бы мы поняли, что арена на 10 тысяч зрителей будет основной и единственной, то мы бы точно выступали за натуральное покрытие. Так что это стратегически правильно и выверено по всем параметрам», — приводит слова Асхабадзе официальный сайт «Факела».