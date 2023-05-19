Алонсо: останусь ли я в «Краснодаре»? Решение ещё не принято, нужно переговорить с женой

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о своём будущем в краснодарском клубе.

«Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение ещё не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольную составляющую. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон.

Общался ли я с другими клубами? Нет, сейчас я сфокусирован на том, чтобы наилучшим образом завершить сезон с «Краснодаром». А уже потом у меня будет время проанализировать ситуацию и посмотреть, какие есть варианты», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Алонсо провёл 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.