Алонсо: останусь ли я в «Краснодаре»? Решение ещё не принято, нужно переговорить с женой

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о своём будущем в краснодарском клубе.
«Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение ещё не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольную составляющую. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон.
Общался ли я с другими клубами? Нет, сейчас я сфокусирован на том, чтобы наилучшим образом завершить сезон с «Краснодаром». А уже потом у меня будет время проанализировать ситуацию и посмотреть, какие есть варианты», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ Алонсо провёл 10 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника шесть игр в Фонбет Кубке России.
- 19 мая 2023
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