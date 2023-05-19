«Конченые твари». Гаджиев — о людях, поднимающих вопрос о договорных матчах «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев жёстко отреагировал на высказывания тренера Александра Пискарёва о том, что матчи махачкалинцев с воронежским «Факелом» и «Металлургом» в 2003 году были договорными. Специалист назвал людей, которые поднимают этот вопрос, кончеными тварями, а саму информацию об этом — дерьмом.

«Почитайте историю, что и когда было! Это враньё. Где 2003 год и где я был тогда? Это говно, это дерьмо, я никогда в жизни игру не сдавал. Ни одной копейки я лишней не брал, могу в глаза смотреть любому открыто. Никогда не брал ни одной копейки. Ни один игрок, который со мной работал, не может этого сказать. Если было так, игроки давно бы разнесли по белому свету. Как я могу игроку сказать: «Сдавай игру»? Я ему должен сказать: «Играй изо всех сил». Это гадость.

Люди, которые поднимают этот вопрос, — конченые твари. Лучше посмотрите, что сделал я, кого я обучил, кого я на ноги поставил и сколько человек у меня заиграло в Премьер-Лиге. Что я сейчас делаю для футбола? Поднимаем здесь футбол, создали программу, у нас участвует 250 тысяч мальчиков, где в России ещё такое есть?» — приводит слова Гаджиева Metaratings.