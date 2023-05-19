Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего MVP по итогам сезона на Кипре
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Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, высказался о признании своего клиента лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.
«Признание Александра Кокорина MVP сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя. Может ли это повлиять на его дальнейшее будущее? У Саши контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба «Фиорентины», что Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
32-летний Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «Арис». За кипрский клуб он играет на правах аренды из «Фиорентины».
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