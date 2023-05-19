Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего MVP по итогам сезона на Кипре

Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего MVP по итогам сезона на Кипре
Комментарии

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, высказался о признании своего клиента лучшим игроком сезона чемпионата Кипра.

«Признание Александра Кокорина MVP сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя. Может ли это повлиять на его дальнейшее будущее? У Саши контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба «Фиорентины», что Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

32-летний Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 28 сыгранных матчах за «Арис». За кипрский клуб он играет на правах аренды из «Фиорентины».

Материалы по теме
Жирков: чемпионат Кипра не слабый. У Кокорина есть шансы вернуться в «Фиорентину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023