Тарасов: я, Дзюба и T-Killah приведём «Локомотив» к чемпионству

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что для победы железнодорожников в чемпионате им необходимо вернуть его в команду, продлить контракт с нападающим Артёмом Дзюбой и пригласить рэпера T-Killah.

«Что нужно «Локомотиву» для борьбы за высокие места? Первое, что они должны сделать, — вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде, и помогу привести её к чемпионству. Дзюба — суперигрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше.

Вчера я тренировался с командой «Родина» и ничем не уступал ребятам. Могу ещё поиграть за «Локомотив» спокойно!

Также нужно звать T-Killah в клуб! Он по части медиа сделает большую работу. Саня в этом знает толк. Я, Дзюба и T-killah приведём клуб к чемпионству.

И если говорить по трансферам, то нужно немного добавить в защите. Тогда «Локо» будет непобедим!» — приводит слова Тарасова Sport24.