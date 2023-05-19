Шамиль Газизов: Александр Кокорин должен проявить себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возвращении российского нападающего Александра Кокорина в расположение итальянской «Фиорентины». Кокорин находится в кипрском «Арисе» на правах аренды.
«Что ещё сказать — молодец! Должен проявить себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс. Сделать это ради себя, ради людей, которые его окружают. Я думаю, что и для российского футбола это будет хорошо», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В текущем сезоне чемпионата Кипра Александр Кокорин провёл 27 матчей, в которых отметился 13 голами. «Арис» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.
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