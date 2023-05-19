Ледяхов: матч «Спартака» и ЦСКА — это дерби всея Руси, поединок за вторую строчку РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена».

Матч «Спартак» — ЦСКА будет матчем за вторую строчку в чемпионате. Эта игра во всех отношениях очень важна, как для одной, так и для другой команды. Это дерби всея Руси — вокруг матча будет большой ажиотаж. Я думаю, нас ждёт интересный поединок.

В таких матчах не бывает фаворитов. И «Спартаку», и ЦСКА нужны очки для завоевания серебряных медалей. В дерби нельзя предсказать, кто победит», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.