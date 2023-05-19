Ледяхов: матч «Спартака» и ЦСКА — это дерби всея Руси, поединок за вторую строчку РПЛ
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА. Московское дерби состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена».
Матч «Спартак» — ЦСКА будет матчем за вторую строчку в чемпионате. Эта игра во всех отношениях очень важна, как для одной, так и для другой команды. Это дерби всея Руси — вокруг матча будет большой ажиотаж. Я думаю, нас ждёт интересный поединок.
В таких матчах не бывает фаворитов. И «Спартаку», и ЦСКА нужны очки для завоевания серебряных медалей. В дерби нельзя предсказать, кто победит», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Комментарии
- 19 мая 2023
-
13:50
-
13:49
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:13
-
13:10
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:36
-
12:35
-
12:28
-
12:12
-
12:11
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:34
-
11:24
-
11:21
-
11:16
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:43
-
10:35
-
10:33
-
10:26
-
10:25
-
10:18
-
10:18
Партнерский контент