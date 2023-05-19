Бывший тренер молодёжной сборной России рассказал о сдаче матча на МЧМ-1993

Бывший тренер молодёжной сборной России Александр Пискарёв рассказал о сдаче матча национальной команде Ганы на молодёжном чемпионате мира 1993 года. Встреча 1/4 финала завершилась победой Ганы со счётом 3:0. Сообщалось, что российские футболисты получили деньги от подпольного тотализатора.

«Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Всё узнал последним! Уже турнир прошёл, приезжаю в Москву — и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» — «Как отдали? Кому?!»

Сказал Борис Игнатьев? Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету…

Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут… До 72-й минуты всё было чисто — 0:0. И вдруг три гола подряд!

Какая была реакция? Поражён. Раздавлен.

Кому звонил? Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю — он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту — тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они ещё заработают в клубах — а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?» — приводит слова Пискарёва «Спорт-экспресс».