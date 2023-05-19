Боков — о словах Пискарёва о сдаче матча на МЧМ-1993: я ошарашен. Мы выходили биться

Бывший футболист молодёжной сборной России Максим Боков прокомментировал слова экс-наставника национальной команды Александра Пискарёва. Он рассказал о сдаче матча команде Ганы на молодёжном чемпионате мира 1993 года. Встреча 1/4 финала завершилась победой Ганы со счётом 3:0. Сообщалось, что российские футболисты получили деньги от подпольного тотализатора.
«Могу сказать только одно: я не в курсе. Совершенно. Потом кто-то заикнулся, что кто-то сдавал. Было обидно на самом деле. Допускать можно всё что угодно. По игре первый тайм 0:0 — сражались на равных. Вы мне сказали об этом — я ошарашен. Мы выходили играть и биться. Я выходил на матч с надорванной мышцей бедра. Мне бедро обмотали, как не знаю что… Мы отдавали себя», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 19 мая 2023
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