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Франко Камоцци: не думаю, что Александр Кокорин получит второй шанс в «Фиорентине»

Франко Камоцци: не думаю, что Александр Кокорин получит второй шанс в «Фиорентине»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о возвращении российского нападающего Александра Кокорина в расположение итальянской «Фиорентины». Кокорин находится в кипрском «Арисе» на правах аренды.

«То, что Кокорин стал лучшим игроком сезона-2022/2023 чемпионата Кипра — это не показатель. Я не думаю, что Кокорин получит второй шанс в «Фиорентине», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата Кипра Александр Кокорин провёл 27 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» занял первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.

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