Экс-игрок «Зенита» — о встрече с духовником: осознал в его глазах, какой я мерзкий человек

Бывший нападающий «Зенита», а ныне диакон храма в Красногвардейском районе Петербурга Юрий Роденков поделился воспоминаниями о встрече с духовником. Отметим, духовник в религии — это священник, которому человек исповедуется регулярно.

«В какой момент я встретил духовника? Мама позже сказала: «Ощущала: с тобой что-то происходит. Мамино сердце не обманешь». Как-то она поехала в паломническую поездку — из Питера в Ярославль, на теплоходе. Молилась: «Господи, помоги Юре. У него не все хорошо». В поездке выступали разные батюшки, в том числе протоиерей Александр Азаренков. Он служил в Оренбурге, сам родом из Воронежа, духовный и спортивный человек. Футболист, мастер спорта по разным единоборствам, автогонщик — занимался ралли-кроссом на «Ладе Калине». Еще у него был замечательный проект «Форпост» по специализированному воспитанию детей-сирот через призму спорта и военного дела.

Так вот, у мамы тогда внутри екнуло: «Надо подойти к батюшке, а потом познакомить его с Юрой». Я же рассуждал: «Есть свой человек в автобизнесе, где-то еще — пусть будет и в церкви». Это и был духовник? Согласен. Но есть разница в отношении. Тогда я мыслил эгоистически, отсюда и вот этот «свой человек».

Батюшка позвал в гости в Оренбург. Летом, как раз был перерыв в сезоне. За неделю общения увидел в батюшке духовно сильного человека, которому ничего не страшно. Такой духовный воин, сохраняющий при этом мирное состояние, несмотря ни на что. Увидел храмы, которой Господь построил руками батюшки. Как он помогает в тюрьмах, детских домах, хосписах. Мы сблизились, а я увидел в Азаренкове авторитета. В его глазах осознал, какой я мерзкий и низкий человек", — приводит слова Роденкова Sport24.