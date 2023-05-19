Роденков: Денис Черышев — открытие: ни капли тщеславия, живёт духовной жизнью
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Роденков, ставший диаконом храма в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, высказался об известном российском игроке Денисе Черышеве. По словам Роденкова, Черышев также живёт духовной жизнью, в нём нет ни капли тщеславия.
«Открытием стал Денис Черышев. На пике карьеры в нём не ощущалось ни капли тщеславия. Увидел, что Денис подписался на меня в соцсети. Я написал: «Случайно?» Нет: прочитал моё интервью и стал следить. Денис тоже живёт духовной жизнью, общается со священником. Увиделись на чемпионате мира, сделали вместе несколько добрых акций. Это прекрасный, искренний человек, осознавший необходимость общения с Богом», — приводит слова Юрия Роденкова Sрort24.
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