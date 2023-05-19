Итальянский журналист: Кокорин проявил себя на Кипре, но он не подходит для игры в Серии А

Журналист городского футбольного сайта Флоренции violanews.com Саверио Пестуджия оценил шансы российского нападающего Александра Кокорина стать частью основного состава «Фиорентины» после возвращения из аренды.

«Я не думаю, что Кокорин может вписаться в планы «Фиорентины», поскольку во время своего пребывания во Флоренции он полностью провалил свой сезон. Конечно, на Кипре он проявил себя, но я думаю, что он не подходит для игры в чемпионате Италии», — сказал Пестуджия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 32-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра. Недавно он получил приз лучшему игроку турнира.