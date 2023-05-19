Мостовой: сезон Кокорина на Кипре вызывает уважение. Можно сказать, что реабилитировался

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал признание нападающего Александра Кокорина лучшим игроком сезона-2022/2023 в чемпионате Кипра.
«Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр — это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект.
Сейчас трудно говорить о «Фиорентине», потому что команда хорошо играет. Найдут ли ему место там? Пока трудно сказать, потому что много подводных камней», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
32-летний Кокорин получил премию Ассоциации футболистов Кипра 18 мая. Права на игрока принадлежат «Фиорентине». За «Арис» форвард выступает с прошлого лета на правах аренды. К настоящему моменту Кокорин забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 25 матчах чемпионата Кипра.
- 19 мая 2023
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