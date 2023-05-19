Стали известны подробности нового контракта Маркиньоса с «ПСЖ»
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Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос продлил контракт с клубом до 2028 года. По новому соглашению часть его зарплаты будет зависеть от количества сыгранных матчей. Руководству клуба удалось вписать в соглашение бонус за результат, сообщает RMC.
По информации издания, все новые контракты парижан будут составляться по этому шаблону. Ранее по такой схеме продлили соглашение до 2026 года с полузащитником Марко Верратти. Новый договор стороны подписали в конце прошлого года.
Маркиньос, в 2013 году перешедший в «ПСЖ» из «Ромы» в возрасте 19 лет, за десять лет выиграл с парижским клубом 26 трофеев: семь чемпионских титулов французской Лиги 1, шесть Кубков Франции, шесть Кубков лиги и восемь Суперкубков.
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