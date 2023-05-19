Сёмин: Игнашевич — молодец! Начал с «Балтикой» с малого и достиг больших успехов

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вклад главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича в первый за 25 лет выход клуба в Российскую Премьер-Лигу.

«Игнашевич — молодец! Он целеустремлённый человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит.

Что касается «Балтики», у них есть все основания для этого. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, есть футбольные традиции в городе, внимание к клубу, ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда. Как они будут дальше, покажет футбол. Вышли — теперь надо не оставливаться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу. В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.