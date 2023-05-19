Сёмин: Игнашевич — молодец! Начал с «Балтикой» с малого и достиг больших успехов

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вклад главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича в первый за 25 лет выход клуба в Российскую Премьер-Лигу.
«Игнашевич — молодец! Он целеустремлённый человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит.
Что касается «Балтики», у них есть все основания для этого. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, есть футбольные традиции в городе, внимание к клубу, ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда. Как они будут дальше, покажет футбол. Вышли — теперь надо не оставливаться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
«Балтика» обеспечила себе место в топ-2 по итогам сезона Первой лиги и выход в Российскую Премьер-Лигу. В последний раз калининградский клуб играл в высшем дивизионе чемпионата России в 1998 году.
- 19 мая 2023
-
21:30
-
21:19
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:30
-
20:18
-
20:16
-
20:14
-
20:04
-
19:54
-
19:50
-
19:46
-
19:33
-
19:28
-
19:13
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:32
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:48
-
17:33
-
17:21
-
17:20