«Ювентусу» грозят новые санкции, клуб обвиняется в махинациях с зарплатами

Итальянская федерация футбола (FIGC) обвинила «Ювентус» и семь бывших или нынешних директоров клуба в предполагаемом использовании ими «махинаций с зарплатами», что создает новые риски для «старой синьоры», сообщает Football-italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Обвинения касаются клуба и лично семи причастных к этому директоров. Андреа Аньелли, Павел Недвед, Фабио Паратичи, Федерико Черубини, Джованни Манна, Паоло Морганти и Стефано Брагин обвиняются в нарушении статьи 4 Кодекса спортивной справедливости, и теперь должны защищаться в суде, который состоится в июне.

Прокурор Джузеппе Чине обвинил «Ювентус» в нарушении статьи 6, которая касается нарушений статьи 4 семью названными директорами. При этом клубу грозит ряд наказаний, в том числе: предупреждение, штраф, штраф с предупреждением и штрафные очки.

«Ювентус», пойдя на сотрудничество с прокуратурой, надеясь получить только штраф, но прокурор FIGC отверг эти попытки, предположив, что потребует еще и вычета очков.

До сих пор неясно, насколько большой штраф в виде очков будет запрошен, но это станет известно уже в понедельник, 22 мая, когда «бьянконери» получат штраф по другому делу, связанному с финансами, который будет применяться к сезону-2022/2023.