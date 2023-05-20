Гвардиола: как же много Де Брёйне кричит на меня на тренировках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с полузащитником команды Кевином Де Брёйне.

«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия.

Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня. Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках.

Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В нынешнем сезоне Кевин Де Брёйне провёл 30 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил семь голов и отдал 16 результативных передач. В Лиге чемпионов 31-летний бельгиец отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В финале главного еврокубка «Манчестер Сити» сыграет с «Интером». Встреча состоится в Стамбуле 10 июня.

Материалы по теме Де Брёйне крикнул Гвардиоле «заткнись» во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов

Кто может покинуть «Манчестер Сити»: