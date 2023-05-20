Сергей Веденеев: может, Малкому и не стоит возвращаться

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» защитник Сергей Веденнев порассуждал о возможных планах петербургской команды на грядущий матч против «Оренбурга», а также предложил бразильскому атакующему полузащитнику Малкому остаться в Бразилии до конца сезона.

«Думаю, у тренерского штаба «Зенита» в этом матче задача просто посмотреть на тех, кто мало играл в сезоне. Хотя сколько можно уже смотреть. А у игроков задача — просто получить удовольствие от футбола, потому что немного бывает таких матчей в жизни и карьере, когда можно расслабиться. Но во многом всё будет зависеть от того, как кто готовится. Потому что у всех уже свои планы на отпуск, кто-то отвлекается, кто-то наоборот хочет получить удовлетворение от футбола в последних матчах. «Оренбург» турнирных задач тоже не решает, но зрители придут посмотреть на чемпиона, создадут хорошую атмосферу. А результат может качнуться в любую сторону. Хозяева могут забить пару мячей и выиграть….

Что думаю насчёт Малкома? Это молодой человек, всякое может произойти. Родился ребенок, много друзей, много эмоций, всё хорошо. Может, ему и не стоит возвращаться — расслабится там, приедет и травму получит… Как только он попал домой, думаю, он о рекорде забыл. Да и в принципе рекорд этот никому не нужен», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».