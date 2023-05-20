Александр Жуков: матч против ЦСКА – последняя надежда «Спартака» на «серебро»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА со «Спартаком».

«У «Спартака» последняя надежда на «серебро», будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА.

Абаскаль в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место – это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», — приводит слова Жукова Metaratings.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра. Начало встречи — в 16:30 мск.