Александр Жуков: матч против ЦСКА – последняя надежда «Спартака» на «серебро»

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА со «Спартаком».
«У «Спартака» последняя надежда на «серебро», будут биться! Весной не очень себя показывают, но я надеюсь, что в принципиальном матче выйдут в другом настроении. Трудно сказать, с чем связан спад. Возможно, с травмами и чехардой в составе. Мы, болельщики «Спартака», верим в победу нашей команды над ЦСКА.
Абаскаль в первой части сезона проводил хорошую работу, но во второй части неудачно поработал. Конечно, если не займут третье место – это будет провалом. В этом сезоне, к сожалению, не удалось побороться за Кубок России», — приводит слова Жукова Metaratings.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится завтра. Начало встречи — в 16:30 мск.
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