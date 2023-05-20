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Хавьер Тебас: «Реал» постоянно плачет из-за заработков на ТВ

Хавьер Тебас: «Реал» постоянно плачет из-за заработков на ТВ
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский «Реал» за жалобы, что испанские клубы получают недостаточно денег за реализацию телеправ.

«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому «Реал» и «Барселона» – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встретятся с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».

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