Хавьер Тебас: «Реал» постоянно плачет из-за заработков на ТВ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике мадридский «Реал» за жалобы, что испанские клубы получают недостаточно денег за реализацию телеправ.

«Наши клубы на национальном телевидении зарабатывают столько же, сколько и клубы АПЛ. А «Реал» постоянно плачет, но его заявления неправдивы: он тоже зарабатывает столько же, сколько и клубы АПЛ.

Именно поэтому «Реал» и «Барселона» – первые в списке клубов с самыми высокими доходами в мире. Я не знаю, чего они ещё хотят», — приводит слова Тебаса AS.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в ответном полуфинально матче Лиги чемпионов со счётом 4:0. Первая встреча завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «горожане» вышли в финал турнира, где встретятся с «Интером», который в своём полуфинальном матче турнира обыграл «Милан».

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