Полузащитник «Базеля» Анди Диуф интересен многим клубам Европы

Полузащитник «Базеля» Анди Диуф попал в сферу интересов многих европейских клубов, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, игра 20-летнего французского футболиста в текущем сезоне впечатлила скаутов многих клубов из сильнейших чемпионатов Европы. Трансферная борьба за игрока только начинается. Ожидается, что в ближайшее время Диуф заключит соглашение с новым агентом, который будет заниматься вопросом перехода игрока.

Диуф присоединился к «Базелю» летом 2022 года на правах аренды из французского «Ренна». В текущем сезоне чемпионата Швейцарии игрок принял участие в 31 матче в составе «Базеля» и отметился двумя результативными передачами. Также на его счету три гола и две голевые передачи в 18 матчах текущего розыгрыша Лиги конференций.