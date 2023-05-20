Аленичев оценил перспективы возвращения Кокорина в «Фиорентину»

Российский тренер Дмитрий Аленичев оценил перспективы нападающего Александра Кокорина. Футболист выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«Закономерно, что Александр Кокорин начал забивать. Но чемпионат Кипра — не чемпионат Италии. Ещё бы там он не заиграл с учётом его мастерства. Им довольны. Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе — нет. Может ли вернуться в РПЛ? У него всё хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернётся в наш чемпионат. Его могут пригласить определённые клубы. Может быть, перезапустит свою карьеру», — приводит слова Аленичева «Известия».

В текущем сезоне чемпионата Кипра Кокорин провёл 27 матчей, в которых отметился 13 голами. Ранее он получил премию Ассоциации футболистов Кипра, став лучшим игроком сезона. «Арис» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Команда набрала 71 очко после 34 матчей.