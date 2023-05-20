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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги
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Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.

На 59-й минуте хозяев вывел вперёд ивуарийский нападающий Яо Шарль. На 72-й минуте преимущество хабаровчан упрочил полузащитник Артём Симонян — 2:0.

«Волгарь» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 32 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на десятой строчке, заработав 41 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (64), которая уже обеспечила себе выход в Премьер-Лигу.

Россия - Мелбет Первая лига. 32-й тур
20 мая 2023, суббота. 09:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Шарль – 59'   2:0 Симонян – 72'
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