«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь» в матче 32-го тура Первой лиги

Завершился матч 32-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.

На 59-й минуте хозяев вывел вперёд ивуарийский нападающий Яо Шарль. На 72-й минуте преимущество хабаровчан упрочил полузащитник Артём Симонян — 2:0.

«Волгарь» занимает седьмое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 32 матчей. «СКА-Хабаровск» находится на десятой строчке, заработав 41 очко. Лидирует калининградская «Балтика» (64), которая уже обеспечила себе выход в Премьер-Лигу.