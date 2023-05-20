Тен Хаг высказался об уходе Фила Джонса из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию, что защитник «красных дьяволов» Фил Джонс покинет команду по окончании сезона. Об этом клуб объявил вчера, 19 мая.

«У него была отличная карьера в «Манчестер Юнайтед». Он выиграл Премьер-лигу, выиграл Кубок Англии, выиграл Лигу Европы и участвовал в двух чемпионатах мира — это огромная карьера, уважение и похвала для него. Я думаю, что он может оглянуться назад с действительно хорошим чувством о своей карьере, желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

31-летний Джонс провёл 229 матчей в составе «красных дьяволов» и забил шесть голов.

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