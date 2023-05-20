Дьяков: для «Краснодара» сейчас самое важное — выиграть Кубок, «Ростов» может взять 3 очка

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором ростовчане на выезде сыграют с «Краснодаром».
«Для «Краснодара» сейчас самое важное – выиграть Кубок России, поэтому игра с «Ростовом» у «быков» уйдёт на второй план. На кону стоит Суперфинал, поэтому, возможно, в этой встрече ростовчанам будет полегче и получится взять три очка.
Думаю, что это будет результативный матч, обе команды будут играть в атаку. Поля сейчас хорошие и позволяют показывать качественный футбол. Будем ждать результативный матч и обилие голов. Думаю, что «Ростов» победит «Краснодар» со счётом 3:2», – приводит слова Дьякова Metaratings.
Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдёт в воскресенье, 21 мая, в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск.
- 20 мая 2023
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