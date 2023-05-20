Лэмпард: за последние несколько лет Де Брёйне стал лучшим игроком «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказал мнение о полузащитнике «Манчестер Сити» Кевине Де Брёйне.
«Мне всегда нравился Кевин как игрок. Он нравился мне, когда был с нами в «Челси» и мы были товарищами по команде, и сейчас он мне нравится как первоклассный полузащитник. Когда я вспоминаю его время в «Челси», в тот период мы в основном играли по схеме 4-2-3-1, и я играл немного глубже, как одна из двух шестёрок. Кевин больше боролся за позицию десятки или за одного из двух крайних футболистов. Так что я бы не сказал, что мы особенно конкурировали за место в основе, но вы могли видеть его качества.
Кевин — фантастический игрок, и за последние несколько лет он стал лучшим игроком «Манчестер Сити». Он, безусловно, станет одной из многих угроз, которые нам придётся учитывать.
Когда он был с нами в молодости, мы, вероятно, были довольно хорошо подготовлены в этих зонах атаки. Эден Азар был, Андре Шюррле, Хуан Мата… И что я помню от Кевина, так это настоящий голод и желание выходить на поле.
Я лично не знаю всех тонкостей того, что произошло в то время между ним, клубом и тренером, но, оглядываясь назад, сейчас я уважаю тот факт, что он ушёл, чтобы играть в футбол. Вы можете видеть этот голод в его игре, и он всегда хотел продемонстрировать тот талант, который у него есть. Он становился всё сильнее, у него был невероятный взлёт как у игрока, и мне нравится наблюдать за его игрой. Те цифры, которые он набирает, забивая голы и отдавая голевые передачи из центра поля, — это фантастика, а диапазон его пасов потрясающий. Если он и не лучший в лиге, то, безусловно, находится на самом верху», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
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